Juve, titoli di coda per due senatori: Chiellini verso il ritiro, Buffon pensa all'estero

Quella in corso può essere l’ultima stagione di Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon da calciatori della Juventus. Fa il punto La Gazzetta dello Sport che per i due senatori, fino a non molto tempo fa in odore di rinnovo, vede scelte diverse all’orizzonte. Per il difensore, l’ipotesi del ritiro dopo gli Europei con l’Italia sarebbe a oggi infatti la più probabile. Discorso differente per Buffon: vorrebbe continuare, ma è tentato da una nuova esperienza all’estero dopo quella con il PSG.