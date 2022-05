Juve tra Genoa e Coppa Italia, il punto sull'infermeria: Pellegrini sarà out, Arthur recupera

Per la Juventus venerdì è prevista una tappa di avvicinamento a Marassi contro un Genoa disperatamente a caccia di punti salvezza, ma Allegri pensa già alla finale di Coppa Italia e cercherà di risparmiare energie preziose ad una squadra che sta facendo gli straordinari tra infortuni e fisiologica stanchezza. L'elenco dei giocatori disponibili - sottolinea La Stampa - rischia però di assottigliarsi ancora: proprio ieri Pellegrini è uscito dolorante alla caviglia sinistra dopo un duro contrasto. Oggi se ne saprà di più, ma il terzino sinistro salta la sfida con il Genoa (così come Cuadrado e De Sciglio, oltre ai lungodegenti McKennie, Locatelli, Chiesa e Kaio Jorge) ed è a forte rischio per l'Inter. Ha recuperato Arthur, invece, anche se il suo umore non sembra essere dei migliori e forse anche per questo ha abbandonato la partitella in anticipo.