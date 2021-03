Juve, tutto ruota attorno a CR7: se resta, via Dybala e dentro Milik. Se parte, sogno Haaland

L’attacco della Juventus ruota attorno a Cristiano Ronaldo. Non proprio una novità, visto che il portoghese è il miglior realizzatore degli ultimi tre anni in bianconero, ma questa volta si parla del futuro e del mercato che sarà. Il portoghese, scrive La Gazzetta dello Sport, non è mai stato visto così solitario e silenzioso da quando è a Torino. Aspetta il Real Madrid, ma l’ingaggio da 31 milioni di euro netti a stagione è un ostacolo. E per la Juve le strade sarebbero due: se CR7 rimarrà, il grande sacrificato potrebbe essere Paulo Dybala. A quel punto, i bianconeri accontenterebbero il portoghese con un centravanti, un nove autentico: il primo profilo sembra quello di Arek Milik, che da Marsiglia potrebbe partire a cifre non fuori mercato. Se CR7 partirà, più credibile trattenere Dybala (il doppio addio saprebbe di rivoluzione) e a quel punto la Juve metterebbe in cantiere un grande colpo. I nomi sono quelli di Aguero del City o Depay dal Lione, ma la rosea cita anche Haaland, nuova stella del calcio mondiale.