Juve, via alla settimana decisiva. Oggi allenamento, domani conferenza stampa a Reggio Emilia

Settimana decisiva per la stagione della Juventus che si giocherà la finale di Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions League. Mercoledì sera sfida a Reggio Emilia contro l'Atalanta per mettere in bacheca il secondo trofeo in stagione dopo la Supercoppa vinta a dicembre contro il Napoli e dopo l’allenamento domenicale di ieri, questa mattina al Training Center il lavoro sul campo si è focalizzato ancora su esercitazioni tecniche ed esercizi sulla gestione possesso palla, con partitella finale.

Domani, martedì 18 maggio, sarà già vigilia e la squadra, dopo una nuova sessione mattutina, partirà per Reggio Emilia dove alle ore 18.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione della partita.