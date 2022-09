Juve, Vlahovic in difficoltà: lo staff al lavoro. Intanto Dusan si affida a Chiellini e Marchisio

vedi letture

Qualcuno salvi il soldato Dusan. Vlahovic è un tema in casa Juventus, una piccola crisi di gol nella grande crisi di vittorie dei bianconeri in questo inizio di stagione. Sul centravanti serbo fa il punto il Corriere della Sera di oggi, evidenziando come lo staff bianconero stia cercando di aiutarlo, anche evidenziando alcuni difetti. Detto che il problema sembra più psicologico che altro - e oggi Vlahovic è a quota un gol ogni 132' in A, mentre l'anno scorso ha chiuso con un gol ogni 129' - tra le annotazioni arrivate c'è quella secondo cui anticiperebbe troppo i tagli, finendo spesso in fuorigioco, o la butterebbe troppo sullo scontro fisico, che spesso aiuta i difensori. Certo, difficile segnare se arrivano pochi palloni, e questo è un altro problema. Al quale servirà una cura, quanto prima. Nel frattempo, curiosità: Vlahovic si è affidato alla Mate, l'agenzia di Marchisio e dell'ex compagno in bianconero Chiellini, per curare la propria immagine e la propria comunicazione.