Juve, Yildiz: "Ho fiducia in me stesso e cerco di rimanere tranquillo. Così posso crescere"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il fantasista della Juventus Kenan Yildiz ha parlato del suo stato d'animo: "Io sono felice. Ho fiducia in me stesso e cerco di rimanere tranquillo, solo così posso crescere, segnare e fare assist per la Juventus. Anche a Messi e Ronaldo è capitato di non essere al top".

L’esordio in A e in nazionale, la dieci, il primo gol in Champions tutto nell’ultimo anno. Qual è stato il momento più bello?

"Vivere tutte queste cose in così poco tempo è stato molto emozionante. Ho lavorato duro fin da bambino e quando vedi che le cose funzionano ti senti soddisfatto, però ho solo 15 anni di carriera e spero di raggiungere ancora tanti traguardi. Tra i momenti più belli metto il primo gol da professionista, la dieci e il debutto con la Turchia".

A quanti anni ha iniziato con il calcio e quando ha capito che sarebbe diventato un lavoro?

"Ho cominciato a 3 anni e mezzo ma il pallone ha sempre fatto parte della mia vita. Ho una foto di me piccolissimo con una palla in mano. A 6 anni ho deciso che sarei diventato un calciatore, senti- vo di averne le potenzialità. Sono determinato".