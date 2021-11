Juve, Zakaria e Vlahovic nomi caldi per gennaio. Sul taccuino c'è anche il gioiello Botman

Mercato caldo in casa Juventus, alla caccia di potenziali rinforzi tra gennaio e giugno. Secondo Tuttosport, tre i nomi da tenere d'occhio: Dusan Vlahovic per l'attacco, Denis Zakaria a centrocampo (con Aurelien Tchouameni che piace tanto ma costa ancora di più) e il nuovo ingresso nella lista della spesa. Si tratterebbe di Sven Botman, gioiello olandese del Lille, da tempo anche nel mirino della Roma. Costa, anche tanto, e infatti è un obiettivo più per l'estate che per l'inverno.