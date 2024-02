Juventus, Alex Sandro verso il recupero. Domani dovrebbe tornare in gruppo al 100%

Alex Sandro verso il recupero in casa Juventus. Il difensore brasiliano questa mattina, a due giorni dal match contro il Frosinone valido per la 26esima giornata di Serie A, s'è parzialmente allenato col resto del gruppo e domani dovrebbe tornare a lavorare con la squadra per tutta la seduta di allenamento. Nonostante i test di questa settimana, domani Allegri dovrebbe andare avanti col 3-5-2. In difesa spazio a Daniele Rugani, pronto a candidarsi per una maglia da titolare insieme a Gatti e Bremer.

E proprio di Rugani ieri ha parlato Davide Torchia, suo agente, ai microfoni di TMW:"Il rinnovo? La Juventus sta facendo i loro calcoli, noi abbiamo dato la nostra disponibilità per rinnovare. Giuntoli e la società sono molto soddisfatti del rendimento del giocatore, c'è da trovare un accordo economico ma non sarà un problema, perché sappiamo quali sono i parametri da dover inseguire. Ci sono tre mesi di campionato, credo che l'operazione si chiuderà nei prossimi due mesi, per non arrivare proprio a ridosso della scadenza del contratto del giocatore".

Domani tornerà a parlare in conferenza stampa l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: l'inizio del botta e risposta è previsto per le 14.30. Il giorno dopo, a partire dalle 12.30, la sfida contro il Frosinone.