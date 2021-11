Juventus, Allegri: "Devo allenare, non fare il cane da guardia. Domani giornata libera per i miei"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Massimiliano Allegri parla del successo della Juventus contro lo Zenit e torna sulla questione del ritiro e della sua efficacia: "Io faccio l'allenatore, non il cane da guardia. Siamo andati in ritiro ieri mattina, ci siamo ritrovati e abbiamo fatto un buon allenamento. Domattina per premio ho dato un giorno libero, giovedì ci ritroviamo e facciamo allenamento. Poi abbiamo due giorni per preparare la partita con la Fiorentina che sarà una partita difficile".