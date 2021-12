Juventus, Allegri preserverà Dybala? L'obiettivo è averlo al top nel ciclo di ferro di gennaio

vedi letture

Gli esami strumentali effettuati ieri su Paulo Dybala hanno escluso nuove lesioni alla coscia, una notizia decisamente positiva per la Juventus e il suo tecnico Massimiliano Allegri. Fosse per la Joya, scrive Tuttosport, il rientro in campo avverrebbe già sabato pomeriggio contro il Bologna. Ma Allegri insieme a staff tecnico e staff medico valuterà giorno per giorno le sue condizioni con in testa la parola d'ordine "prudenza". Non solo col Bologna, anche nell'ultima dell'anno contro il Cagliari l'argentino potrebbe essere preservato, magari portandolo al massimo in panchina. Con l'idea, forte, di averlo al top da inizio gennaio per sfruttarlo al massimo nel momento forse più caldo della stagione: prima della Supercoppa Italiana contro l'Inter, la Juventus affronteranno Napoli in casa e Roma in trasferta. Poi sarà il turno di Udinese e Milan. Un ciclo di ferro in cui il miglior Dybala potrebbe servire come il pane, a questa Juventus.