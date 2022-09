Juventus, anche Zakaria potrebbe lasciare i bianconeri: il Chelsea ha programmato le visite

Secondo quanto rivela Sky, il Chelsea sta muovendo passi importanti nella direzione di Denis Zakaria, centrocampista arrivato a gennaio in bianconero e che i Blues vorrebbero per completare la rosa: dopo aver ceduto Arthur, in direzione Liverpool, potrebbe arrivare un secondo addio a centrocampo per il club bianconero. Il centrocampista si sta preparando per fare le visite mediche già in Italia, visto lo status molto avanzato della trattativa con il club inglese e la scadenza del mercato in entrata per i club della Premier alla mezzanotte italiana.