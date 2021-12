Juventus, Arthur e Ramsey in uscita a gennaio: ipotesi prestito per entrambi

vedi letture

La Juventus pensa alle uscite e Tuttosport.com parla dei possibili addii di Arthur e Aaron Ramsey, che potrebbero partire in prestito per far risparmiare molti milioni al club bianconero dal punto di vista dell'ingaggio. Per il primo l'ipotesi più probabile sembra essere il Siviglia, mentre il gallese, con il quale non è stato trovato un accordo per la risoluzione del contratto, potrebbe aprirsi la pista Newcastle.