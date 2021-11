Juventus, Bentancur ha recuperato dall'infortunio e viaggerà con l'Uruguay in Bolivia

Buone notizie che arrivano dall'Uruguay sulle condizioni di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista ha recuperato dal colpo al ginocchio rimediato nella partita di venerdì notte contro l'Argentina e ha lavorato regolarmente col gruppo, pertanto verrà aggregato per la trasferta della Celeste in Bolivia. Per la delicata sfida di La Paz il giocatore della Juventus dovrebbe essere inserito nell'undici titolare, così come altri "italiani" come Caceres, Godin, Nandez, Torreira e Vecino.