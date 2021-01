Juventus, Bentancur salterà la Roma per squalifica: ammonito con la Samp, era diffidato

Rodrigo Bentancur non potrà prendere parte alla prossima sfida di campionato, ovvero Juventus-Roma in programma sabato 6 febbraio. Il centrocampista uruguayano, diffidato, al minuto 37' della sfida odierna contro la Sampdoria ha rimediato un cartellino giallo per fallo su Keita Balde. Per questo, sabato contro la Roma sarà squalificato.