Juventus, Bonucci: "Se ci accontentiamo degli ultimi dieci minuti non abbiamo capito nulla"

Appena subito dopo il termine della sfida vinta in rimonta con l'Udinese, il difensore bianconero Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la partita. "La stagione è ancora lunga, se ci accontentiamo di questi dieci minuti vuol dire che non abbiamo capito niente. Non riusciamo a cambiare marcia e tenerla per tutta la partita, questa è la cosa più difficile da capire. Le partite si decidono sugli episodi, dopo così tante partite devi stare attento ad episodi e dettagli. Troppe volte abbiamo perso punti per dettagli. Era una partita da vincere, non abbiamo subito granché ma mancava sempre quel briciolo di passione e di cuore per portare a casa la vittoria".

E' la giornata dello Scudetto dell'Inter, si chiude un ciclo?

"Si chiude un ciclo, noi ci abbiamo messo anche del nostro. L'Inter è stata la più costante ed ha dimostrato di essere la più forte, da oggi comincia un nuovo capitolo".