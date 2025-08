Juventus, c'è anche la mano di Rabiot dietro il passaggio di Weah a Marsiglia

Ci sarebbe una vecchia conoscenza della Juventus, dietro il prossimo trasferimento di Timothy Weah all’Olympique Marsiglia. E non si parla soltanto di Mehdi Benatia, oggi dirigente del club transalpino, ovviamente centrale per arrivare alla fumata bianca, attesa in via definitiva nelle prossime ore.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport nella sua edizione onfline, infatti, sarebbe stato decisivo anche il ruolo di Adrien Rabiot. L’ex centrocampista della Vecchia Signora, cha ha giocato un anno a Torino con Weah e nel condividere lo spogliatoio avrebbe stretto un ottimo rapporto con lo statunitense, avrebbe mediato molto in questi giorni per arrivare al sì, in una trattativa vissuta anche sull'orlo - o forse oltre - della rottura dei rapporti tra l'entourage di Weah e la dirigenza juventina.

Weah si trasferirà a Marsiglia in prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni, a cui si aggiungono 3 milioni di euro di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. La sua cessione, in attesa di altre partenze (Nico Gonzalez, Arthur, Douglas Luiz, Tiago Djalò e ovviamente Dusan Vlahovic i primi nella lista del dg bianconero Damien Comolli) aiuterà la Juventus a sbloccare il mercato in entrata, per regalare rinforzi al tecnico croato Igor Tudor.