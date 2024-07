Juventus, Calafiori rischia di rimanere un sogno. Per la difesa si pensa a Kiwior

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato di casa Juventus dopo il colpo Douglas Luiz: il direttore tecnico Giuntoli è al lavoro sulle cessioni per fare cassa e finanziare un altro arrivo a centrocampo. Oltre a Kean diretto alla Fiorentina, l’elenco di coloro che sono in uscita è lungo: a cominciare da Huijsen (che potrebbe garantire 25-30 milioni) e Soulé (a Thiago piace, ma per 35-40 milioni partirebbe eccome) per proseguire con Chiesa, Kostic, Milik, McKennie, Rugani, De Sciglio, Arthur, Nicolussi Caviglia.

Con un tesoretto adeguato, si guarderà ai successivi innesti. Calafiori è sempre una priorità per la difesa ma sembra destinata a rimanere un sogno per l’intransigenza del Bologna che non vuole cederlo alla Juve; stesso discorso per Di Lorenzo che sta piano piano ricucendo con il Napoli. Occhi allora per la fascia sinistra su Wendell del Porto e Mitaj della Lokomotiv Mosca, su Kiwior per il ruolo di centrale. E in attacco? Sancho è il preferito ma è costoso, poi Adeyemi e Greewood. Come vice Vlahovic, in corsa Morata e Retegui.

Douglas Luiz è un nuovo calciatore della Juventus, il comunicato:

"È ufficiale il passaggio alla Juventus del centrocampista classe 1998 che arriva a Torino dall’Aston Villa a titolo definitivo, firmando un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2029. Douglas Luiz Soares de Paulo nasce a Rio de Janeiro nel maggio del 1998 e, calcisticamente, si forma nelle Giovanili del Vasco da Gama, club con il quale esordisce in Prima Squadra nel 2016. Con la squadra di Rio de Janeiro colleziona “solamente” 39 presenze: Douglas, difatti, attira rapidamente le attenzioni del Vecchio Continente. È il Manchester City che porta il classe 1998 in Europa, ma è al Girona, dove resta per due stagioni in prestito, che gioca le sue prime partite europee".