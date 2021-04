Juventus, Chiellini: "Con maggiore continuità avremmo potuto lottare per lo Scudetto"

Intervistato da DAZN nel post partita del derby contro il Torino, il capitano bianconero Giorgio Chiellini ha analizzato il match, terminato 2-2, e le difficoltà incontrate quest'anno dalla formazione bianconera: "Abbiamo commesso degli errori che a questi livelli non ti puoi concedere. Peccato perché poi quando abbiamo avuto la lucidità di tenere la partita in mano non abbiamo corso grandi pericoli ed abbiamo anche creato tante occasioni. Quest’anno facciamo troppi errori, è capitato a tutti, e li paghiamo. Dobbiamo restare uniti e parlare il meno possibile. Evitiamo proclami e lavoriamo giorno dopo giorno sapendo che mercoledì avremo una partita molto importante. Dobbiamo andare avanti cercando di fare il massimo per conquistare un obiettivo importante per noi che è la zona Champions. Adesso non vanno fatte certe valutazioni. Dobbiamo solo lavorare e recuperare energie, visto che siamo in tredici o pochi di più. Dobbiamo analizzare la partita e migliorarci perché altrimenti contro il Napoli non fai risultato. Dovremo poi far parlare il campo perché è questo che conta. È da inizio stagione che siamo in queste posizioni, abbiamo sempre ballato in queste zone di classifica. Siamo consapevoli del fatto che con maggiore continuità avremmo potuto lottare per lo Scudetto, mentre in caso contrario avremmo lottato per la Champions. Siamo in tante squadre, ma almeno mercoledì pareggiamo il numero di partite. Ci sarà da lottare comunque fino alla fine, anche se vincere sarebbe importante allungare sul quinto posto, ma poi mancherebbe ancora una vita".

Chiosa sulla possibilità che questo possa essere il suo ultimo derby: "In questi giorni ho sentito di tutto. Adesso ho cose più importanti alle quali pensare. Sto bene quanto basta e spero di finire bene la stagione, poi le valutazioni si faranno. Io sono tranquillo, non ci sono problemi, ora dobbiamo solo pensare a giocare".