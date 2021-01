Juventus, ci sono Morata e Bentancur. Pirlo. "Domani gioca Chiesa. Dybala l'unico out"

Morata e Bentancur domani ci saranno? Chi riposerà in difesa? Sono due delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro la Sampdoria ha risposto così. "Oggi dovrebbero allenarsi tutti in gruppo, a parte Dybala che valuteremo giorno per giorno, sente ancora qualche fitta nel ginocchio. Per De Ligt e Chiellini non abbiamo ancora deciso, l'olandese è stato fermo un po' e ha giocato in settimana la sua prima gara. Ci sarà da recuperare bene e vedere chi starà meglio visto che ora ci sarà un nuovo tour de force. Chiesa titolare? Sta bene, anche lui veniva da un infortunio alla caviglia ma sta bene e domani partirà dall'inizio".

