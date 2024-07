Juventus, complica la pista Adeyemi: il Dortmund non scende dalla valutazione di 50 mln

Quella di Cristiano Giuntoli per Karim Adeyemi è una passione di vecchia data. Il talento del Borussia Dortmund, infatti, è finito sul taccuino del dirigente della Juventus nel periodo del Lockdown. In quei mesi Giuntoli guardava 8-10 partite al giorno e rimase stregato da un allora 18enne che faceva faville nel Salisburgo. Nell'estate dello stesso anno il Napoli ci provò mettendo sul tavolo 15 milioni di euro: nulla da fare.

Si arriva dunque a oggi, con Adeyemi che considera chiusa la sua esperienza al Dortmund e che ha due priorità riguardo alla sua possibile destinazione: Serie A e Premier League. Due inglesi si sono già fatte avanti e cioè Aston Villa e West Ham ma non hanno fatto breccia nel talento nativo di Monaco di Baviera.

Anche per la Juventus la strada è in salita: secondo quanto riportato da La Stampa infatti, il club giallonero non avrebbe intenzione di cedere il giocatore, se non per una grossa cifra, superiore ai 50 milioni di euro. Adeyemi, dal canto suo, avrebbe manifestato interesse per la possibilità di trasferirsi alla Juventus, ma non avrebbe intenzione di rompere con il Dortmund, e forzare la mano al suo attuale club, anche se come detto il ragazzo considera chiusa la sua esperienza in Germania. Adeyemi però è riconoscente al Dortmund, per questo motivo non forzerà la mano per la cessione e partirà solo se arriverà la cirfra richiesta dal club giallonero.