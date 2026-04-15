Juventus, cosa manca perché l'Atletico riscatti Nico Gonzalez e l'ipotesi di rientro
A sette giornate dalla conclusione della Liga, il futuro di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid dipende dal raggiungimento di una clausola contrattuale specifica. L'accordo tra la Juventus e i Colchoneros prevede l'obbligo di riscatto a 32 milioni di euro qualora il calciatore totalizzi 20 presenze in campionato con almeno 45 minuti di permanenza in campo per match. Attualmente mancano cinque partite al raggiungimento di tale quota (la clausola è valida solo per il campionato, non Champions o Coppa del Re).
In caso di mancato riscatto l'esterno argentino tornerebbe a Torino a fine prestito. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la Juventus avrebbe la possibilità di rinegoziare la cessione o trattenere il giocatore per provare ad inserirlo negli schemi tattici di Spalletti, che lo impiegherebbe come ala o trequartista insieme a Conceiçao, Yildiz e Boga. A quanto pare l'allenatore lo proverebbe volentieri. Il calciatore ha espresso gradimento per la permanenza a Madrid, ma valuta positivamente il rientro in Italia sotto una guida tecnica diversa dalla precedente.
Per definire l'organico, la dirigenza bianconera monitora anche le operazioni in uscita. Tra queste figura la possibile cessione di Zhegrova, acquistato precedentemente dal Lille per 14 milioni di euro e ora oggetto di interesse da parte del Besiktas.
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