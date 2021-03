Juventus, Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina con la Lazio: dal 1' Kulusevski e Morata

vedi letture

Cristiano Ronaldo, con ogni probabilità, partirà dalla panchina nel big match di questa sera contro la Lazio. L'attaccante portoghese non è al top della forma dopo i tanti impegni ravvicinati degli ultimi giorni e mister Pirlo pensa quindi di schierare dal 1' Kulusevski con Morata per far riposare la sua stella più fulgida anche in vista della gara di Champions League di martedì.

Questa la probabile formazione aggiornata dei bianconeri oggi all'"Allianz Stadium":

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Morata. Allenatore: Pirlo.