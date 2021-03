Juventus, Cristiano Ronaldo: "Voglio ancora nuovi record: possiamo farlo tutti insieme"

vedi letture

Dopo il rumorosissimo silenzio post-eliminazione in Champions, l'asso della Juventus Cristiano Ronaldo commenta il record di gol raggiunto grazie alla tripletta rifilata al Cagliari con un post su Instagram (corredato da maglia del Portogallo, ndr): "C'è ancora tanto da raggiungere e credo che possiamo farlo insieme. I gol sono una parte essenziale di chi sono. Non posso smettere di inseguirne altri, guardare a nuovi record da raggiungere. Ne voglio ancora e ancora e credo sia per questo motivo che la gente spesso dice che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Magari è vero, ma è essenziale per farmi sentire vivo".