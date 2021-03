Juventus, Danilo: "Cristiano Ronaldo non ha limiti. Onorato di far parte della sua storia"

Ospite di Marca, il terzino della Juventus Danilo ha parlato così di Cristiano Ronaldo, con cui ha condiviso l'esperienza al Real Madrid ancor prima del bianconero: "Ho incontrato Cristiano Ronaldo al Madrid e ora alla Juventus. Molti possono solo sognare di giocare con un giocatore come lui, sono onorato di far parte della sua storia. Vederlo lavorare ogni giorno, segnare gol, la sua ambizione di vincere... è incredibile. I suoi limiti? Li decide lui. Finché continua con questa motivazione non vedo limiti. Può andare avanti quanto vuole. Fisicamente è incredibile. Ha 36 anni e gioca tutte le partite. Non si riposa e non vuole riposare. È un calciatore diverso".