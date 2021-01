Juventus, Danilo: "Tanti punti lasciati nella prima parte di stagione, bisogna vincere sempre"

In gol oggi contro il Sassuolo, il laterale della Juventus Danilo parla così ai microfoni di Juventus TV: “Quello che penso io del calcio è che quando siamo meno organizzati qualche partita diventa difficile anche con l’uomo in più. Non è facile con tante partite, anche io ho sbagliato qualche pallone e qualche uscita che non devo sbagliare, ma abbiamo fatto un buon lavoro vincendo la partita. Nella prima parte di stagione abbiamo lasciato tanti punti che non dovevamo lasciare. Chi gioca alla Juve deve essere preparato alla pressione di vincere ogni partita e di vincere questo Scudetto. Il gol? Come gioco adesso ho meno occasioni per andare in avanti, per fortuna è arrivato quel pallone e ho segnato. Per fortuna abbiamo vinto, abbiamo portato a casa i tre punti, adesso testa al Sassuolo”.