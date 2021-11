Juventus, De Ligt: "Con Vlahovic una grande sfida. Qui sono cresciuto tatticamente"

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ai microfoni di DAZN commenta il successo di misura contro la Fiorentina. Sul confronto con Vlahovic: "Era una grande sfida, quando giochi contro uno come lui hai bisogno dell'aiuto della squadra. Noi quest'anno giochiamo più bassi per avere più solidità dietro ed è più difficile per noi fare gol, dobbiamo trovare equilibrio".

In cosa sei cresciuto?Sono cresciuto tatticamente, sicuramente. Anche fisicamente. In una squadra come l'Ajax giochi meglio con la palla, giochi più palloni mentre alla Juve di meno. Adesso i difensori mondiali hanno bisogno di avere qualità difensiva, poi quelle offensive".

Fiducia ritrovata?: "Non è facile dirlo adesso. Gli ultimi due risultati sono stati buoni ed è molto importante. Dopo i ko contro Sassuolo e Verona dobbiamo migliorare per fare meglio e vincere le partite".