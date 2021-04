Juventus, De Ligt prima del derby: "Adesso sto bene, oggi serve giocare bene per vincere"

Ai microfoni di 'Juve TV' il difensore olandese Matthijs de Ligt ha presentato la sfida contro il Torino, derby valido per la 29esima giornata di Serie A.

Come deve affrontare il derby la Juventus? L'anno scorso hai fatto anche gol.

"Secondo me il derby è sempre importante per il club, per la città. E' molto importante, segnare un gol in un derby è sempre molto buono".

Qual è il punto di forza del Toro?

"Loro hanno una squadra fisica e con un contropiede molto difficile da contenere: per questo, sarà molto difficile per noi. Bisogna giocare bene per vincere".

Tu come stai?

"Io sto bene, io non ho problemi fisici, il covid è passato e sto sempre meglio. Adesso sto bene"