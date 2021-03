Juventus, dentro o fuori: sfida a Conceicao. Fedelissimo di Eriksson e di Fernando Couto

E' il giorno del dentro o fuori per la Juventus in Champions League. Riuscirà la Vecchia Signora a ribaltare i conti contro il Porto o finirà ancora una volta sul banco degli imputati per essere uscita, da favorita, nella corsa al sogno europeo? Una giornata decisiva, la più importante della carriera di Andrea Pirlo allenatore e una delle più pesanti per la recente storia bianconera. Seguila live su Tuttomercatoweb.com.

Sergio l'italiano Sergio Conceicao, tecnico del Porto, ha una storia da calciatore in Italia. Non peraltro il compagno con cui ha condiviso più partite, è il connazionale Fernando Couto. Ben 106, con la maglia della Lazio e con quella della nazionale lusitana. Lunga militanza in biancoceleste, sul podio ci sono Matias Almeyda, con cui ha condiviso ben tre maglie per ben 87 partite (Lazio, Parma e Inter) e Sinisa Mihajlovic, 81 tutte a Roma. Nella top ten c'è tantissima Serie A: al netto di Karel Geraerts e Oguchi Onyewu (sì, quello della rissa tra titani con Zlatan Ibrahimovic), 79 e 68 allo Standard Liegi, in classifica ci sono Luca Marchegiani, Marcelo Salas, Giuseppe Pancaro, Christian Vieri e Javier Zanetti nei primi dieci posti.

Gli allenatori In una carriera che da giocatore lo ha portato per 103 volte a vestire la maglia della Lazio, 90 dello Standard Liegi, 65 dell'Inter, 47 del PAOK Salonicco, 36 del Parma e 26 del Porto per un totale di 367 gare giocate da pro nei club oltre a 56 con la Nazionale, questi sono i tecnici che più di altri lo hano schierato in campo. Sven Goran Eriksson, 87 volte. Hector Cuper, 65. Fernando Santos col Portogallo, 47. Conceicao è stato allenato, in Italia, anche da Alberto Malesani, Roberto Mancini, Renzo Ulivieri e Arrigo Sacchi mentre ha incontrato José Mourinho ma solo al Porto.