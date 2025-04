Juventus, Di Gregorio: "Peccato per il finale, abbiamo rischiato troppo e non ci piace"

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 2-1 sul Lecce: "Ottanta minuti fatti alla grande, peccato per la parte finale: abbiamo rischiato di riaprirla e non è una situazione che ci piace. Dobbiamo lavorarci".

Cos'è la Juventus per te?

"Da quando sono arrivato ogni volta che parlo della Juve dico che è un sogno, a volte mi guardo intorno perché è bellissimo. So che le aspettative sono alte, sono dispiaciuto per il gol perché viviamo per non prenderlo. Dobbiamo fare anche l'ultimo centimetro, per riuscire a fare quella parata lì".

Sei sempre così freddo?

"Sì, c'è un fuoco dentro che devo tenere a bada perché mi serve equilibrio. Mi scateno un po' con i miei bambini".

Quali corde ha toccato Tudor?

"Il mister chiede un atteggiamento sempre aggressivo, soprattutto a palla persa: lavoriamo molto sulle coperture preventive, per rimanere alti quando la squadra avversaria vuole provare a ripartire. Oggi era una partita di quelle, per ottanta minuti siamo stati molto attenti".

Domani vi allenate?

"Sì, domattina siamo ancora in campo".