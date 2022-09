Juventus, Di Maria non salterà il turno pre Mondiale: il rilascio è fissato otto giorni prima

Angel Di Maria non salterà l'ultima partita della Juventus prima del Mondiale. A riferirlo è Tuttosport che spiega come il Fideo andrà via otto giorni prima, non uno di più. È la tempistica per il rilascio da parte dei club dei giocatori impegnati nel Mondiale in Qatar a novembre. Le Federazioni avevano cercato di avere i calciatori per qualche giorno in più, richiesta fatta cadere con risposta irremovibile.