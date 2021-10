Juventus, Dybala bianconero a vita: rinnova fino al 2026 e sarà l'uomo simbolo

La Juventus punta tutto su Paulo Dybala. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri e la Joya hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto a 10 milioni di euro annui per 5 stagioni. L'argentino diventerà così bandiera e uomo immagine del club anche a livello commerciale: una classifica racconta come sia più influente di Messi e CR7. Il suo ruolo con Allegri si è evoluto nel tempo ed è cambiato: da punta nel 3-5-2 a trequartista nel 4-4-1-1, passando per l'esterno destro nel 4-3-3.