Juventus e Paratici, avanti insieme o no? Il ds lavora per il futuro. Così deciderà la proprietà

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riapre il capitolo relativo al futuro di Fabio Paratici. Il dirigente è in scadenza così come tutta la sua squadra mercato, da Federico Cherubini in poi. Paratici non chiederà d'andare via, starà ad Andrea Agnelli decidere se proseguire nel progetto.