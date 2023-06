Juventus, fiducia sulla permanenza di Rabiot: offerta di rinnovo per un anno

Vertice anche in casa Juventus al quale era presente anche Massimiliano Allegri, che resterà alla guida tecnica del club bianconero. Secondo quanto riportato da Sky Sport c'è la conferma che sia stata fatta la proposta di rinnovo di un anno per Adrien Rabiot, in modo da sfruttare il Decreto Crescita. La Juve è abbastanza fiduciosa della sua permanenza.