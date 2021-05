Juventus, finisce un'era. Via Paratici: per il piacentino 19 trofei in 11 anni a Torino

vedi letture

Undici anni dopo, Fabio Paratici lascia la Juventus. L’attuale Managing Director della Football Area bianconera saluterà il club alla scadenza naturale del contratto, prevista per il 30 giugno 2021. Arrivato nel 2010 come direttore sportivo dalla Sampdoria, insieme all’ex maestro Giuseppe Marotta. I due, capaci di portare i blucerchiati in Champions League, compongono per anni una fortunatissima coppia alla guida della Vecchia Signora: dopo la prima stagione con Delneri, non felice, si rivela giusta la scelta di puntare su Antonio Conte. Da lì in poi, solo scudetti, anche gestendo la complicata transizione dal salentino a Massimiliano Allegri. Nel 2018, l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la rottura e la successione: Marotta saluta, Paratici subentra alla guida come responsabile dell’area sportiva. La Juve cambia ancora, ispirata anche dal dirigente piacentino: via Allegri, dentro Sarri. È ancora scudetto, poi via anche il toscano ed ecco la scommessa Pirlo, col primo anno senza tricolore dopo nove consecutivi.

I 19 trofei di Paratici con la Juventus

Scudetto: 9 - 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020

Coppa Italia: 5 - 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2020-2021

Supercoppa italiana: 5 2012; 2013; 2015; 2018; 2020