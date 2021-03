Juventus, futuro Dybala: rinnovo lontano, si punta a uno scambio tra big come per Pjanic

Il futuro di Paulo Dybala resta pesantemente in bilico, soprattutto a causa dell'infortunio che ne ha pregiudicato gran parte della stagione. Il giocatore rientrerà presumibilmente dopo la sosta e proverà in tutti i modi a dimostrare valere ancora il premio come miglior giocatore della Serie A vinto nella scorsa stagione. Poi si incontrerà con il club per discutere il da farsi, con due strade all'orizzonte tra cui scegliere: la prima, che porta al rinnovo di contratto che però al momento resta un'ipotesi visto che non ci sono incontri fissati con i suoi agenti; la seconda, che porta all'addio e che potrebbe seguire la strada dello scambio di cartellini tra big del panorama europeo come successo per lo scambio col Barcellona con protagonisti Arthur e Pjanic. Sempre che lui accetti, ovviamente. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.