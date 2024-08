Juventus, Galeno insieme a Nico Gonzalez: Tiago Djalò al Porto come contropartita

Per le corsie esterne dell'attacco della Juventus Cristiano Giuntoli sta lavorando su due obiettivi, che non è detto siano alternativi: da una parte Wenderson Galeno (brasiliano del Porto ma con passaporto portoghese e quindi profilo ideale perché i bianconeri non hanno più slot per gli extracomunitari e dall’altra Nico Gonzalez della Fiorentina (reduce dalla trionfale Coppa America con la sua Argentina).

L’idea della dirigenza bianconera sarebbe regalarli entrambi a Thiago Motta, magari inserendo delle contropartite per portare a termine le due operazioni senza un esborso eccessivo. Per quanto riguarda Galeno, i contatti con i suoi agenti sono frequenti e il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento a Torino. Il Porto lo valuta 35 milioni, ma è disposto a trattare avendo necessità di vendere per rientrare nei paletti del fair play finanziario.

Djalò in biancoblu?

L'idea della Juventus è di partire da un'offerta di circa 25 milioni inserendo, come già accennato, una possibile contropartita. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, un nome caldo in questo senso è quello di Tiago Djalò. Motta lo ha valutato durante il ritiro, arrivando alla conclusione che non sia pronto per vestire la maglia bianconera. Può dunque essere sacrificato, per arrivare ad obiettivi cari all'ex mister del Bologna.