Juventus, il futuro di Chiesa è... il raduno Juve. La tabella per il rientro in gruppo

Gazzetta.it fa il punto sul futuro immediato di Federico Chiesa, in particolare sul piano di lavoro per tornare a disposizione di Allegri dopo il grave infortunio che gli è costato il finale della stagione appena conclusa. Dal 4 luglio, giorno del raduno della Juve, l'esterno tornerà a lavorare con la squadra. Non in gruppo, ma in compresenza, proseguendo sulla strada del lavoro individuale già impostato. Le tabelle prevedono naturalmente un graduale aumento dei carichi e dell'intensità di lavoro e resta valida la previsione su ottobre come data del rientro. Tutto dipenderà dalla sua risposta ai test, e dunque a valutazioni fatte step by step nel corso dell'estate. Fra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre proverà a tornare ad allenarsi in gruppo e verranno stilate nuove ipotesi, più concrete, sul ritorno in campo.