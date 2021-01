Juventus, il messaggio di auguri di Ronaldo: "Insieme possiamo fare la differenza"

Cristiano Ronaldo ha brindato col resto del mondo tramite il proprio profilo social con un messaggio di speranza in vista del nuovo anno: "Il 2020 non è stato un anno facile, non ci sono dubbi. Nessuno può essere indifferente davanti al dolore e alla sofferenza che ha portato il Covid-19 in tutto il mondo. Ma ora è il momento di riprendersi e dimostrare che, insieme, possiamo fare la differenza. Perché non importa quanto sia dura la caduta ciò che veramente ci definisce è il modo in cui ci rimettiamo in piedi e quanto velocemente siamo pronti ad affrontare i nuovi ostacoli. Quindi proviamo a trasformare il 2021 in un punto di svolta, un nuovo inizio. Perché tutti noi, e intendo proprio tutti noi, possiamo ancora diventare versioni migliori di noi stessi. E se lo facciamo tutti insieme, questo potrebbe effettivamente essere il segreto per cambiare le cose in meglio. Felice anno nuovo! E che il 2021 sia un anno da ricordare sempre per i migliori motivi".