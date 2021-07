Juventus, il tormentone CR7 avrà presto una risposta: lunedì atteso alla Continassa

vedi letture

La domanda resta sempre la stessa. Cristiano Ronaldo continuerà a vestire la maglia bianconero anche per la stagione che sta per iniziare? Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il tormentone dell’estate bianconera avrà presto una risposta. Il fenomeno portoghese sarà a Torino domenica 25 luglio ed è atteso alla Continassa il giorno successivo per i test medici ed il primo contatto con Allegri.

Nessuna offerta all'orizzonte - Ad oggi non ci sono offerte per CR7. Il Paris Saint Germain resta l'unico club in grado di permettersi l'ingaggio dell'asso bianconero, ma al momento la pista non sembra destinata a scaldarsi. Ovviamente se Mbappé dovesse forzare la mano per andare al Real Madrid, lo scenario cambierebbe drasticamente. E con Ronaldo all'ombra della Torre Eiffel, potrebbe arrivare in bianconero Mauro Icardi, ex Inter a lungo corteggiato dalla Juventus nelle passate sessioni di mercato.