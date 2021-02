Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Kulu-CR7, torna la LuLa. Eriksen e Bernardeschi dal 1'

La Juventus prova a scappare in finale, l’Inter a riprendere la squadra campione d’Italia. Si riparte dal 2-1 per i bianconeri nella semifinale di andata di Coppa Italia: a partire dalle 20,45, in campo la sfida di ritorno. Con tutto il fascino del derby d’Italia.

Andrea Pirlo cambia le carte in tavola: Danilo e Cuadrado a comporre la catena di destra, Alex Sandro e Bernardeschi sulla sinistra. Kulusevski in attacco con Ronaldo, torna Bentancur a centrocampo. In difesa Demiral-De Ligt coppia centrale.

Antonio Conte ritrova sia Hakimi che Lukaku, entrambi squalificati all’andata, e non esita a mandarli in campo. Eriksen con Brozovic e Barella a centrocampo, in attacco c’è Lautaro al fianco del belga.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Inter.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Brozovic, Darmian; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.