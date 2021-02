Juventus-Inter, Ramsey, Arthur e Dybala neanche in panchina: Morata c'è

Niente da fare per Aaron Ramsey, Arthur e Paulo Dybala che nella sfida di questa sera tra Juventus e Inter non sono disponibili neanche in panchina. Il club bianconero nella giornata di oggi non aveva comunicato la lista dei convocati ma nella distinta del match i tre giocatori non sono presenti. Ce la fa invece Alvaro Morata, con Andrea Pirlo che potrà contare su di lui a gara in corso.

