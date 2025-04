Juventus, Kolo Muani si gioca il futuro in 38 giorni: la permanenza è diventata improbabile

Il futuro di Randal Kolo Muani è sempre più lontano dalla Juventus. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale lo scenario si è modificato a tal punto che alla Continassa non sono più così sicuri di portare avanti la trattativa con il Paris Saint-Germain per prolungare il suo prestito. Dall'ipotesi rinnovo del prestito per un anno con un diritto di riscatto attorno ai 40-50 milioni adesso si è passati infatti a una permanenza molto, molto complicata. Perché l'attaccante francese resti alla Juve, servirà un finale di stagione all’altezza delle aspettative iniziali.

Il futuro in 38 giorni

Siamo arrivati al momento decisivo della stagione per la Juventus: dalla qualificazione alla prossima Champions League dipendono non solo il bilancio complessivo di un’annata piena di alti e bassi, ma anche il destino di diversi giocatori, a partire da Kolo Muani. Arrivato a gennaio tra grandi aspettative, il bomber ex Eintracht ha avuto un impatto immediato con cinque gol nelle sue prime tre presenze in Serie A: ha segnato al debutto contro il Napoli, e poi ha brillato con due doppiette consecutive contro Empoli e Como. Sembrava l’inizio di una favola. Tuttavia, la fiaba si è interrotta bruscamente. La squadra, sotto la guida di Thiago Motta, è entrata in un periodo di crisi, e anche Kolo Muani ha visto crollare il proprio rendimento. Da allora, in dieci apparizioni non ha più trovato la via del gol: l’ultima rete risale al 7 febbraio contro il Como.

Con Tudor mai titolare

Un digiuno di oltre due mesi, che ha stravolto il suo status all’interno della rosa. Nelle prime tre partite con il nuovo tecnico, Kolo è partito sempre dalla panchina, totalizzando appena 45 minuti complessivi. Ora tutto passa dai suoi gol: per guadagnarsi la Champions e per guadagnarsi un posto nella Juve del futuro.