TMW Juventus, Koopmeiners va verso il forfait anche per la gara con il Parma. I dettagli

Brutte notizie in casa Juventus relative alla condizioni fisiche di Teun Koopmeiners. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista olandese, assente da settimane a causa di una frattura alla costola, non dovrebbe infatti recuperare neanche per la gara contro il Parma, in programma per mercoledì alle 20.45 all'Allianz Stadium. Filtra pessimismo sulle condizioni dell'ex Atalanta, che non è ancora al meglio e non ha recuperato, con Thiago Motta che dovrà dunque fare a meno di lui anche nel turno infrasettimanale.

Il tabellino di Inter-Juventus di ieri.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (18' st Bisseck), De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski (18' st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (32' st Darmian); M. Thuram (41' st Taremi), Lautaro. A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Palacios, Berenbruch. All.: Inzaghi

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Danilo (32' st Gatti), Cabal; Locatelli, McKennie (38' st K. Thuram); Conceiçao, Fagioli (16' st Savona), Weah (16' st Yildiz); Vlahovic (32' st Mbangula). A disp.: Perin, Pinsoglio, Adzic, Rouhi. All.: Thiago Motta

Arbitro: Guida

Marcatori: 15' rig. Zielinski (I), 20' Vlahovic (J), 27' Weah (J), 34' Mkhitaryan (I), 38' st rig. Zielinski (I), 8' st Dumfries (I), 26' st Yildiz (J), 37' st Yildiz (J)

Ammoniti: Pavard, Dumfries (I), Danilo (J)