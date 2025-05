Juventus, l'ex Marocchino: "Tudor? Non vado oltre ad un 20% per la sua conferma"

In vista della sfida di campionato tra Juventus e Udinese, l'ex centrocampista bianconero - oggi opinionista RAI - Domenico Marocchino ha parlato così a Il Messaggero Veneto: "Il pronostico sembra scritto, ma non mi fido: quando sfida le grandi l’Udinese diventa effervescente, l’ho visto più volte".

Su Runjaic

"Runjaic mi piace, ha uno stile mitteleuropeo, e penso abbia fatto un buon campionato. Logico che l’assenza di Thauvin pesa, ma la squadra sa anche non dare punti di riferimenti e comunque ci sono altri giocatori che possono accendersi. Chi? I centrocampisti, con Lovric che a me piace molto per i suoi inserimenti. E anche Payero. Sono mezzali da percussione come Ekkelenkamp. Non avendo Lucca l’Udinese può colpire con gli inserimenti".

Su Sanchez.

"Non so perché non giochi, resta un mistero, ma di certo la guarigione da un infortunio è una cosa e il recupero è un’altra, fermo restando che il giocatore brevilineo la velocità la perde a lungo termine".

La Juve ritrova Yildiz.

"Rientro importante certo, ma in questo momento per la Juve contano altri fattori più dei nomi, anche perché ce ne sono tanti e di peso che restano fuori".

Sul futuro di Tudor.

"Non penso che la società faccia le sue scelte in funzione delle ultime partite, ma che cerchi una programmazione a lungo termine, quindi non vado oltre a un 20% per la sua riconferma".