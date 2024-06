Juventus, l'infortunio toglie Milik dal mercato: in attacco via Kaio Jorge e (forse) Kean

Arkadiusz Milik e l'Europeo, una storia sfortunatissima. Come gli era accaduto già nel 2016, anche per questo 2024 l'attaccante della Juventus dovrà saltare la kermesse continentale a causa di un infortunio. Il centravanti polacco si è fermato nei primi minuti di Polonia-Ucraina a causa di una torsione innaturale del ginocchio sinsitro. Si temeva la terza rottura del crociato, invece il problema è al menisco, senza interessamento dei legamenti, e nel giro di 4-6 settimane dovrebbe tornare abile e arruolabile. Per la Juventus, ovviamente, e non per la Polonia che disputerà l'Europeo senza di lui.

Quando si rivedrà con la Juventus

Lo staff medico della Juventus è stato subito pre-allertato. Milik è atteso a Torino per sottoporsi agli esami del caso al J Medical. Seguirà a strettissimo giro l’intervento in artroscopia. Secondo quanto ha ipotizzato il commissario tecnico polacco Probierz, l’attaccante juventino ne avrà per un periodo di 4-6 settimane. Uno stop plausibile anche per il club bianconero. Lo sfortunato Arek salterà la primissima parte del ritiro estivo per aggregarsi alla squadra verso metà luglio.

Impossibile ipotizzare una cessione

e vie del mercato sono infinite, è vero, ma è molto probabile che Milik mantenga il ruolo di vice Vlahovic. In uscita, là davanti, ci sono semmai Kaio Jorge (imminente il passaggio al Cruzeiro per 7-8 milioni) e Kean, che ha chiesto la cessione e potrebbe essere inserito come parziale contropartita tecnica nella trattativa con l’Atalanta per portare Koopmeiners a Torino. A riportarlo è il Corriere di Torino.