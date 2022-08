Juventus, le alternative a Morata per l'attacco: Muriel e Depay, ma entrambi sono complicati

vedi letture

Il ritorno di Alvaro Morata resta il primo obiettivo della Juventus per il ruolo di vice e spalla di Dusan Vlahovic, tuttavia è complicato strapparlo all'Atletico Madrid. Per questo il club bianconero sta vagliando le alternative, che sono due: Luis Muriel, sul quale però c'è anche il Newcastle e bisogna vedere tra l'altro se l'Atalanta vorrà privarsene, e Memphis Depay, che però ha un anno di contratto al Barcellona a 5 milioni di euro e per partire in prestito dovrebbe prima firmare il rinnovo.