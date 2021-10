Juventus, le cessioni di Ramsey e Rabiot per puntare al ritorno di Pogba

"Parlo sempre con i miei ex compagni, per esempio con Dybala. Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto. Voglio finire bene lì, poi vedremo. Comunque a Torino sto bene". Parole e musica di Paul Pogba che fanno sognare i tifosi della Juventus. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il centrocampista francese viene accostato alla Juventus ad ogni sessione di mercato, mail costo e lo stipendio hanno sempre frenato il club bianconero. Ora Andrea Agnelli avrebbe l’opportunità di riprenderselo a zero (il contratto con lo United scade nel 2022) ma deve comunque considerare un ingaggio poco sostenibile per le tasche della Signora.

Spazio al Polpo - Per arrivare al francese, che guadagna circa 15 milioni all'anno, la Juve deve liberarsi di alcuni pesanti ingaggi, su tutti quelli di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot (7 milioni annui testa, premi esclusi) e magari anche Weston McKennie (che però ha uno stipendio contenuto: 2,5 milioni). In questo modo, e se Pogba accettasse di ridursi l'ingaggio di qualche milione, ecco che il ritorno del francese sarebbe possibile.