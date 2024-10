Juventus, le situazioni degli acciaccati: da Koopmeiners a McKennie, più Nico

Sabato sera il campionato riparte con una grande sfida, quella fra Juventus e Lazio. Perché entrambi i club sono appaiati a quota 13 e c'è molta aspettativa su quello che possono dare. Da una parte la squadra di Baroni è una rivelazione, non tanto per blasone quanto per le risposte date dai vari Dia, Castellanos, Nuno Tavares, Noslin e compagnia. Dall'altra Thiago Motta deve continuare a macinare punti e dare nuove conferme dopo l'infortunio di Bremer che rischia di essere un problema grosso.

Oggi però è stato tempo di esami al J-Medical. In tre sono passati per precauzione, cioè Pierre Kalulu, Douglas Luiz, Khephren Thuram. Non dovrebbero avere problemi per recuperare in vista della sfida contro i biancocelesti. Poi però sono arrivati anche Nico Gonzalez, Timothy Weah e Weston McKennie.

Weah dovrebbe avere risolto i problemi alla caviglia. L'argentino rimarrà fuori per la prossima e probabilmente anche con lo Stoccarda, ma si spera di recuperarlo per la sfida contro l'Inter di fine mese. Poi c'è la questione McKennie, che ha avuto un affaticamento muscolare alla coscia sinistra con la nazionale e salterà la Lazio, ma sara a disposizione per lo Stoccarda. Infine Teun Koopmeiners che ha una frattura scomposta alla seconda costa destra e ha un corpetto in carbonio per attutire gli eventuali colpi. Sarà il dolore a decidere se potrà scende in campo.