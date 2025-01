Juventus, Locatelli: "Ci manca esperienza. Anno di costruzione, lo sapevamo"

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di Champions League per 0-2 contro il Benfica: "Siamo partiti un po' bloccati, abbiamo faticato nell'andarli a prendere e nel gestire la palla. Hanno fatto meglio di noi, in questo momento bisogna lavorare in silenzio e pedalare ogni giorno insieme. In un momento così devono uscire gli uomini, non tanto i giocatori".

Una stagione di alti e bassi. Cosa vi manca?

"L'esperienza è determinante, se analizzi l'età media siamo giovanissimi. C'è gente al primo anno di Juve e di Serie A ma che sta facendo benissimo, vedi Savona o Mbangula. Dentro al gruppo un po' di esperienza manca e dobbiamo trovarla e sopperire col lavoro quotidiano. Chiaro però che questi alti e bassi sono dovuti al fatto che sia un anno di costruzione e questo si sapeva".

Incontrerete una tra PSV e Milan al playoff.

"Inutile pensare al sorteggio, bisogna concentrarsi sulla partita di domenica e vivere bene anche il momento di sofferenza. Concentrati, lasciamoli dire quello che diranno…".