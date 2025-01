Live TMW Juventus, Locatelli: "Il cambio di allenatore darà energie al Milan. Difesa? Gioco dove serve"

vedi letture

È Manuel Locatelli, ex della partita, il giocatore scelto dalla Juventus per accompagnare Thiago Motta in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. Diretta testuale a cura di TMW.

12.15 - L'inizio della conferenza stampa è previsto alle 12.30.

12.30 - Inizia la conferenza stampa.

Quali sono le insidie maggiori del Milan?

"È una squadra forte, con grandi individualità. Davanti sono molto forti e hanno un allenatore nuovo, che darà sicuramente energie. Noi dobbiamo concentrarci su di noi e sulla nostra partita".

Come ti sei trovato in difesa?

"Bene, sono a dimostrazione della squadra in ogni partita e in ogni posto".

Con Danilo sul mercato la fascia di capitano ti responsabilizza?

"È un onore e un privilegio, io sono juventino da sempre: indossare la fascia è una cosa che non riesco a descrivere a parole, ne sono felice".

Cosa serve di diverso rispetto alla partita di campionato?

"Sicuramente non può finire in pareggio... Vogliamo vincere per avvicinare il trofeo, loro hanno cambiato allenatore e giocheranno diversamente. Dobbiamo fare una partita di grande intensità, con tanta voglia, per provare a vincere".

Il pareggio con la Fiorentina è stata particolare. Questa può essere un'opportunità ulteriore di crescita?

"Chiaramente sì, giocarsi un trofeo con questa maglia è sempre un'opportunità. Dobbiamo sempre avere la voglia di vincere".

Cosa significherebbe per te e per tutto il gruppo vincere questo trofeo?

"Il punto di partenza c'è stato in estate quando ci siamo ritrovati. Ora siamo in una fase di crescita e può essere l'opportunità di portare a casa un trofeo".

È una partita da dentro o fuori, si prepara in modo diverso?

"Non ci sono possibilità di errore, sono partite che si decidono sui dettagli. La cosa che non ci deve mai mancare è l'atteggiamento, ce lo chiede sempre il mister. Deve essere la base".

Cosa si prova alla vigilia di una gara che può avvicinare un trofeo?

"Siamo carichi e motivati, ogni trofeo fa parte della storia della Juve. È un'opportunità che abbiamo, dobbiamo fare un passo alla volta".

Che accoglienza avete ricevuto in Arabia?

"Una grande accoglienza, speciale. È bello che la Juve sia tifata in tutto il mondo, vogliamo vincere anche per i nostri sostenitori locali".

Cosa pensi dello sviluppo del calcio saudita?

"È un calcio in via di sviluppo, sarà sempre più importante a livello internazionale".

12.37 - Conclusa la conferenza stampa di Locatelli.